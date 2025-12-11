9 Yaşındaki Defne Mina Şatır’ın Şık Golü Viral Oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde forma giyen ve beğeni toplayan 9 yaşındaki Defne Mina Şatırın, Beşiktaş Akademisi ile oynanan hazırlık maçında kaydedilen gol görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da vardı; Başkan videoya "Harikaydı" yorumunu yaptı.

Defne'nin futbola başlama hikayesi ve hedefleri

Futbola 4 yaşında ağabeyi sayesinde başladığını söyleyen Defne Mina Şatır, kısa sürede kalecilikten forvete geçerek yeteneğini gösterdi. Minik oyuncu hedeflerini ve çalışmalarını şöyle anlattı:

"Futbola 4 yaşında ağabeyim sayesinde başladım. Abimle oyun oynarken başlarda çok istemiyordum, o şut çekiyordu ben kaleciydim. Ancak zamanla çok sevdim. Evde şut çalışması yapıyorum. Beni yetiştiren hocalarıma sevgilerimi gönderiyorum. İleride iyi bir futbolcu olmak ve Galatasaray’da oynamak istiyorum."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın videosuna yaptığı yorumun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Defne, çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Darıca Kartalgücü'nden değerlendirme

Darıca Kartalgücü Spor Kulübü Başkanı Menderes Korkmaz, Defne’nin yeteneğinin 1.5 yıldır kulüp bünyesinde parladığını vurguladı. Korkmaz, söz konusu golün sosyal medyada geniş ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Defne aslında bu şık golleri her zaman atıyor. Yaklaşık 1.5 yıldır bizimle beraber kamplara katılıyor. Çoğu futbol kulübündeki hocalarımız Defne’yi tanıyor ve biliyor. Ancak sosyal medyadaki o paylaşımdan sonra olay çok farklı yerlere gitti, viral oldu. Sakatlık olmadığı sürece Defne kızımızın gelecekte çok iyi bir futbolcu olacağını biliyoruz. İnşallah Türk futbolunda çok iyi yerlere gelir"

Korkmaz ayrıca, Başkan Tahir Büyükakın’ın videoya yaptığı yorumun kendilerini ve Defne’yi çok sevindirdiğini ve destekleri için Başkan Büyükakın’a teşekkür ettiklerini ifade etti.

