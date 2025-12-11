DOLAR
Zonguldakspor Taraftarından TFF'ye Adalet Çağrısı: Bahis Soruşturması Gündemde

Zonguldakspor taraftarları, Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazillispor maçına ilişkin bahis soruşturması sonrası TFF'den adalet talep etti; kulübün haksız küme düştüğü öne sürülüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:19
Zonguldakspor Taraftarından TFF'ye Adalet Çağrısı

Bahis soruşturması sonrası tepkiler yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, Sincan Belediyesi Ankaraspor - Nazillispor maçına ilişkin gelişmelerin ardından Zonguldakspor taraftarları bir araya gelerek açıklama yaptı.

Taraftarlar adına konuşan Bora Amasralı, Zonguldakspor’un haksız bir şekilde küme düştüğünü savunarak adalet çağrısında bulundu. Amasralı, 0-0 sonuçlanan ve maç boyunca şut çekilmeden tamamlanan Sincan Belediyesi Ankaraspor - Nazillispor karşılaşmasına yönelik şike iddialarının, soruşturma dosyaları ve tutuklamalarla birlikte ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti.

"Nazillispor ligde kalmış, Sincan Belediyesi Ankaraspor play-off oynamış, Zonguldakspor ise haksız şekilde küme düşürülmüştür" diyen Amasralı, federasyondan somut adımlar beklediklerini ifade etti.

TFF'ye net talepler: Üstü örtülmesin

Taraftar grubunun açıklamasında, soruşturma belgeleri ve iki kulüp başkanının tutuklanmasının süreci farklı bir aşamaya taşıdığı vurgulandı. Buna rağmen federasyonun elindeki dosyalara rağmen Zonguldak halkının beklediği adaletin henüz tecelli etmediği kaydedildi.

Açıklamada yer alan önemli talepler şu şekilde sıralandı: Zonguldakspor’un hakkının iade edilmesi, sürece ilişkin tüm sorumluların adalet karşısına çıkarılması ve yaşananların üzerinin örtülmemesi. Taraftarların sözleri şu şekilde devam etti: "Zonguldakspor’un hak ettiği 2. Lig’e dönmesini talep ediyoruz. Bu bir spor meselesi değil, adalet meselesidir."

Taraftarlar ayrıca, iki sezondur sahada mücadele eden ekibin masa başı kararların bedelini ödediğini ve TFF’nin elindeki verilere göre adaleti sağlaması gerektiğini vurguladı.

