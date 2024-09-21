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Ankara'da Flöre ve Kılıç Turnuvası Başladı

Ankara'da düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Turnuvası, gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:31
Ankara'da Flöre ve Kılıç Turnuvası Başladı

Ankara'da Flöre ve Kılıç Turnuvası Başladı

Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası, Türkiye'nin başkenti Ankara'da kick-off yaptı. Bu büyük organizasyon, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor.

Gençler Flöre Kategorisinde Şampiyonlar Belli Oldu

Turnuvanın ilk gününde gençler flöre kategorsinde mücadele eden sporcular arasında kadınlarda Alisa İsbir birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. İkinciliği Elvin Gülışık elde ederken, Nilim Karavelioğlu ve Ada Arıkan bronz madalya kazanan diğer isimler oldu.

Erkeklerde Kıvanç Kırtay Zirveye Çıktı

Erkekler flöre kategorisinde ise altın madalya Kıvanç Kırtay tarafından kazanıldı. İkinci sırada Tan Sezer yer alırken, Kayhan Sırmacı ve Cem Güneş bronz madalya ile zirveye adını yazdırdı.

Büyükler Kılıç Müsabakaları Gün Sayıyor

Turnuvanın devamında, yarın büyükler kılıç branşında heyecan dolu karşılaşmalar yapılacak ve bu organizasyonun kapanışını sağlayacak.

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