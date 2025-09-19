Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı

Yenimahalle'de düzenlenen turnuvada 5-15 yaş aralığında 410 kız sporcu mücadele ediyor; organizasyon 21 Eylül Pazar günü sona erecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:26
Yenimahalle'de yoğun katılımlı organizasyon

Bu yıl ilk kez Ankara'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası başladı. Organizasyon, Ankara Ritmik Cimnastik Spor Kulübü tarafından Yenimahalle'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvada, 5-15 yaş aralığında toplam 410 kız sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmalar boyunca sporcular, yeteneklerini ve disiplinlerini sergileyecek.

Takvim

Organizasyon, planlandığı üzere 21 Eylül Pazar günü sona erecek.

