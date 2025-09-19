Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı

Yenimahalle'de yoğun katılımlı organizasyon

Bu yıl ilk kez Ankara'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası başladı. Organizasyon, Ankara Ritmik Cimnastik Spor Kulübü tarafından Yenimahalle'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvada, 5-15 yaş aralığında toplam 410 kız sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmalar boyunca sporcular, yeteneklerini ve disiplinlerini sergileyecek.

Takvim

Organizasyon, planlandığı üzere 21 Eylül Pazar günü sona erecek.