Ankara'da Modern Pentatlonda Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları Gerçekleşti

Modern Pentatlonda Alevli Yarışlar Ankara'da Düzenlendi

Modern pentatlon branşında düzenlenen Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları, başkent Ankara'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışmalar, Eryaman TOHM tesislerinde dört gün boyunca devam etti ve 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş grupları ile gençler ve açık yaş kategorilerinde heyecan dolu müsabakalar yapıldı.

Katılım ve Dereceye Giren Sporcular

Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 300 sporcunun katıldığı yarışlarda, başarılı sporcular arasında altın madalya kazanan isimler şu şekilde sıralandı:

9 yaş altı kızlar: İklim Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

İklim Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü) 9 yaş altı erkekler: Gökhan Uraz Altun (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

Gökhan Uraz Altun (Ankara Yüzme Spor Kulübü) 11 yaş altı kızlar: Doğa Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

Doğa Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü) 11 yaş altı erkekler: Muhittin Karahan Koç (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

Muhittin Karahan Koç (Ankara Yüzme Spor Kulübü) 13 yaş altı kızlar: Zeynep Dilara Ünlü (Uludağ Oksijen Spor Kulübü)

Zeynep Dilara Ünlü (Uludağ Oksijen Spor Kulübü) 13 yaş altı erkekler: Kerem Batur Genç (Muğla Amerikan Spor Kulübü)

Kerem Batur Genç (Muğla Amerikan Spor Kulübü) 15 yaş altı kızlar: Elif Duman (Başaran Züccaciye Spor Kulübü)

Elif Duman (Başaran Züccaciye Spor Kulübü) 15 yaş altı erkekler: Mehmet Doruk Özkan (Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübü)

Mehmet Doruk Özkan (Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübü) 17 yaş altı kızlar: Tulya Kesebir (Ayakizi Modern Pentatlon Spor Kulübü)

Tulya Kesebir (Ayakizi Modern Pentatlon Spor Kulübü) 17 yaş altı erkekler: Muhammet Emir Kurtulan (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Muhammet Emir Kurtulan (Bursa Büyükşehir Belediyespor) 19 yaş altı kızlar: Eda Özrodop (Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü)

Eda Özrodop (Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü) 19 yaş altı erkekler: Muharrem Yağız Cantosun (Enerji Yüzme Spor Kulübü)

Muharrem Yağız Cantosun (Enerji Yüzme Spor Kulübü) Genç kadınlar: Ebrar Çalışkan (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

Ebrar Çalışkan (Ankara Yüzme Spor Kulübü) Genç erkekler: Eren Kıvanç Taşyaran (Asgard Spor Kulübü)

Eren Kıvanç Taşyaran (Asgard Spor Kulübü) Açık yaş kadınlar: Sıdal Aslan (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü)

Sıdal Aslan (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü) Açık yaş erkekler: Buğra Ünal (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü)

Modern pentatlonun heyecan dolu anlarına ev sahipliği yapan bu organizasyon, genç yeteneklerin keşfedilmesine büyük katkı sağladı.