DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Ankara'da Triatlet Berkan Kobal İçin Trafik Protestosu

Ankara'da antrenman sırasında araç çarpması sonucu hayatını kaybeden Berkan Kobal için arkadaşları Anıttepe'de toplanıp denetim ve cezalandırma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:11
Ankara'da Triatlet Berkan Kobal İçin Trafik Protestosu

Ankara'da Triatlet Berkan Kobal İçin Trafik Protestosu

Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen bir araç tarafından çarpılarak yaşamını yitiren triatlet Berkan Kobal için arkadaşları ve bisiklet tutkunları Anıttepe'de toplandı ve protesto gösterisi düzenledi.

Basın açıklaması

Grup adına açıklama yapan aktivist ve kazadan yara almadan kurtulan Barış Topçu, Kobal'ın "denetimsizlik, eğitimsizlik ve cezasızlığın kurbanı" olduğunu söyledi. Topçu, olayın 27 Ağustos 2025 sabahı saat 06:15'te Ankara Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldiğini belirterek, "Şehir içinde hız limitlerine uymayarak çok yüksek hızla araç kullanan bir sürücü tüm kurallara uygun şekilde yol alan iki bisikletliye çarpmıştır." ifadelerini kullandı.

Topçu, kendisinin kazadan yara almadan kurtulduğunu anlatarak Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. madde gereği en sağ şeritte bisiklet sürüldüğünü ve 66/a maddesi gereği ikiden fazla bisikletlinin yan yana olmadığını vurguladı. Kask, reflektör ve ekipmanlarının tam olduğunu ancak buna rağmen Kobal'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Talepler ve çağrı

Topçu, bunun bir kaza olmadığını, işlemeyen ceza sistemi ve trafikteki bilinçsizlik zincirinin sonucu olduğunu söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı. Son bir haftada Berkan Kobal, Metin Ekici, Edanur Yılmaz ve Gizem Yeniay'ın benzer olaylarda yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Topçu'nun talepleri arasında etkili denetim, caydırıcı cezalar ve trafik bilincinin artırılması yer aldı. Şehirlerde motorlu araçlar için hız sınırlarının düşürülmesi, trafiğin yavaşlatılması ve sürekli denetimler yapılması gerektiği vurgulandı. "Hiçbir vatandaş yolda ve kaldırımda 'her an bir araç gelip çarpabilir' korkusuyla yaşamak zorunda değildir," dedi.

Protesto ve katılımcılar

Protestoya ellerinde 'Araba senin, yollar bizimdir' döviziyle katılan bisiklet tutkunları kısa süre slogan attı. Anıtpark'tan Gazi Parkı'na kadar yapılan protesto bisiklet turunun ardından sona erdi. Merhum Berkan Kobal'ın eşi Ceyda Kobal ve oğlu da açıklamaya katıldı.

Triatlet Berkan Kobal, 27 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Göstericiler, Kobal ve kaybettikleri diğer canların anısı önünde saygıyla eğildiklerini ve olayların cezasız kalmaması için tüm yetkilileri göreve çağırdıklarını ifade etti.

Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren...

Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren triatlet Berkan Kobal'ın arkadaşları protesto gösterisi düzenledi.

Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren...

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Voleybol: İtalya 3-2 Brezilya — Türkiye'nin Final Rakibi Belli Oldu
2
Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi Satın Alma Opsiyonuyla 1 Yıl Kiraladı
3
Dünya Motokros Şampiyonası'nda İlk Gün: EMX250'de Reisulis Şampiyonluğu
4
Can Öncü, Dünya Supersport Fransa'da İlk Yarışı İkinci Bitirdi
5
Tour of İstanbul Arnavutköy Etabını Giovanni Lonardi Kazandı
6
EuroBasket 2025: Almanya 85-58 Portekiz — Çeyrek Finalde

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı