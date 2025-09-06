Ankara'da Triatlet Berkan Kobal İçin Trafik Protestosu

Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen bir araç tarafından çarpılarak yaşamını yitiren triatlet Berkan Kobal için arkadaşları ve bisiklet tutkunları Anıttepe'de toplandı ve protesto gösterisi düzenledi.

Basın açıklaması

Grup adına açıklama yapan aktivist ve kazadan yara almadan kurtulan Barış Topçu, Kobal'ın "denetimsizlik, eğitimsizlik ve cezasızlığın kurbanı" olduğunu söyledi. Topçu, olayın 27 Ağustos 2025 sabahı saat 06:15'te Ankara Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldiğini belirterek, "Şehir içinde hız limitlerine uymayarak çok yüksek hızla araç kullanan bir sürücü tüm kurallara uygun şekilde yol alan iki bisikletliye çarpmıştır." ifadelerini kullandı.

Topçu, kendisinin kazadan yara almadan kurtulduğunu anlatarak Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. madde gereği en sağ şeritte bisiklet sürüldüğünü ve 66/a maddesi gereği ikiden fazla bisikletlinin yan yana olmadığını vurguladı. Kask, reflektör ve ekipmanlarının tam olduğunu ancak buna rağmen Kobal'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Talepler ve çağrı

Topçu, bunun bir kaza olmadığını, işlemeyen ceza sistemi ve trafikteki bilinçsizlik zincirinin sonucu olduğunu söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı. Son bir haftada Berkan Kobal, Metin Ekici, Edanur Yılmaz ve Gizem Yeniay'ın benzer olaylarda yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Topçu'nun talepleri arasında etkili denetim, caydırıcı cezalar ve trafik bilincinin artırılması yer aldı. Şehirlerde motorlu araçlar için hız sınırlarının düşürülmesi, trafiğin yavaşlatılması ve sürekli denetimler yapılması gerektiği vurgulandı. "Hiçbir vatandaş yolda ve kaldırımda 'her an bir araç gelip çarpabilir' korkusuyla yaşamak zorunda değildir," dedi.

Protesto ve katılımcılar

Protestoya ellerinde 'Araba senin, yollar bizimdir' döviziyle katılan bisiklet tutkunları kısa süre slogan attı. Anıtpark'tan Gazi Parkı'na kadar yapılan protesto bisiklet turunun ardından sona erdi. Merhum Berkan Kobal'ın eşi Ceyda Kobal ve oğlu da açıklamaya katıldı.

Triatlet Berkan Kobal, 27 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Göstericiler, Kobal ve kaybettikleri diğer canların anısı önünde saygıyla eğildiklerini ve olayların cezasız kalmaması için tüm yetkilileri göreve çağırdıklarını ifade etti.

