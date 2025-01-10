Ankara Keçiörengücü, Emre Gökdemir İnşaat ile İsim Sponsoru Oldu

Ankara Keçiörengücü, futbol dünyasında önemli bir adım atarak Emre Gökdemir İnşaat ile isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni, başkent ekibinin Yenimahalle'deki tesislerinde gerçekleştirildi.

İmza törenine Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve Emre Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Tahiroğlu, burada yaptığı konuşmada, sponsorluk anlaşmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Tahiroğlu, “Emre Gökdemir İnşaat, Ankara'da ve ülke genelinde çeşitli illerde büyük işler yapan bir firma. Sağ olsunlar futbola da çok ilgililer. Kulübümüzün isim sponsorluğu için kendileriyle anlaştık. İkinci yarıda takımımızın ismi 'Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü' olacak. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Tahiroğlu ayrıca, bu sponsorluk anlaşması sayesinde kulübün daha da güçleneceğini belirtirken, “Takımımızın Süper Lig'e çıkması için çalışacağız.” dedi.

Emre Gökdemir de Ankara Ayaşlı olarak Keçiörengücü Kulübü’nü destekleyeceklerini ve birlikte güçlendirmek için hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından, Tahiroğlu, Gökdemir’e üzerinde '06 Emre Gökdemir' yazılı Ankara Keçiörengücü forması hediye etti.

Ankara Keçiörengücü, Emre Gökdemir İnşaat ile isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkent ekibinin Yenimahalle'deki tesislerinde düzenlenen imza törenine, Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu (solda) ve Emre Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir (ortada) ile yöneticiler katıldı.

Ankara Keçiörengücü, Emre Gökdemir İnşaat ile isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkent ekibinin Yenimahalle'deki tesislerinde düzenlenen imza törenine, Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu (solda) ve Emre Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir (ortada) ile yöneticiler katıldı.