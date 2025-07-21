Ankara Keçiörengücü, Savunma Oyuncusu Gürkan Başkan'ı Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in önemli ekiplerinden biri olarak transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, savunma hattını güçlendirmek için Gürkan Başkan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Gürkan Başkan ile anlaşmaya varmıştır. Gürkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki stoper, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş olup, futbol kariyerinde Muğlaspor, Portekiz ekibi Famalicao, Karacabey Belediyespor ve son olarak da Isparta 32 Spor gibi takımlarda mücadele etti. Gürkan’ın, Keçiörengücü'nde gösterdiği performans merakla bekleniyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Gürkan Başkan'ı renklerine bağladı.