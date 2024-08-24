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Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı Kadrosuna Katıyor

Ankara Keçiörengücü, sağ bek Uğur Kaan Yıldız ile anlaştı. Yıldız, sezon sonuna kadar kiralık olarak takımda olacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:33
Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı Kadrosuna Katıyor

Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, başarılı sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Ankara Keçiörengücü, son olarak Göztepe forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Uğur Kaan Yıldız ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.

Uğur Kaan Yıldız Kimdir?

22 yaşındaki Uğur Kaan Yıldız, daha önce Göztepe’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiş bir futbolcudur. Keçiörengücü, bu transferle birlikte savunma hattını güçlendirmeyi amaçlıyor. Hedef: Başarı

Yeni transfer, Ankara Keçiörengücü'nde başarılı bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyor ve takım arkadaşlarıyla birlikte hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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