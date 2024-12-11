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Ankara Valisi Vasip Şahin, TAF Başkanı Ahmet Karadağ'ı Ağırladı

Vali Vasip Şahin, TAF Başkanı Ahmet Karadağ ile 29 Aralık'taki Büyük Atatürk Koşusu'nu görüştü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:05
Ankara Valisi Vasip Şahin, TAF Başkanı Ahmet Karadağ'ı Ağırladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, TAF Başkanı Ahmet Karadağ'ı Ağırladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette, federasyonun önemli isimleri olan asbaşkanlar Nihat Bağcı ve Özgür Ulupınar da yer aldı.

Büyük Atatürk Koşusu Görüşüldü

Kabulde, 29 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek olan Büyük Atatürk Koşusu için detaylı istişareler yapıldı. Bu prestijli etkinlik, spor camiası ve halk tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim...

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim...

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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