Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma, Karadeniz milli takımının son dakikada attığı golle 1-1 berabere sona ermişti. Hakem Halil Umut Meler'in maçı bitirmesinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca sahaya koşup hakeme yumruk atmıştı mu gelişmelerin ardından istifasını sunan Koca'nın yeri boş kalmadı.İşte detaylar...

Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
Yayın Tarihi:

Geçtiğimiz hafta olaylı şekilde biten MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü spor kulübünde yeni gelişmeler yaşanıyor. Detaylar haberimizde…

su

MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBÜNÜN YENİ BAŞKANI İSMAİL MERT FIRAT OLDU

Faruk Koca'nın istifasının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, oybirliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa atadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe tesislerinde yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Faruk Koca'nın istifa talebinin işleme alındığı ve "Yönetim kurulu başkan yardımcısı İsmail Mert Daire'nin oybirliğiyle başkanlığa seçildiği" belirtildi. Başkanımız Faruk Koca'nın istifası nedeniyle bu pozisyon boşalmıştır.''

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Öne Çıkanlar
O tarihte gram altın 200 TL birden uçacak! O tarihte gram altın 200 TL birden uçacak!
WhatsApp mesaj sabitleme nedir, nasıl yapılır! WhatsApp yeni özelliği duyurdu WhatsApp mesaj sabitleme nedir, nasıl yapılır! WhatsApp yeni özelliği duyurdu
Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor! Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor!
Çok Okunanlar
Fenerbahçe-Karagümrük maçında 'VAR' krizi patladı Fenerbahçe-Karagümrük maçında 'VAR' krizi patladı Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ayrılığını resmen açıkladı Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ayrılığını resmen açıkladı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Futbolda olaylı gece! Halil Umut Meler'e tekme tokat saldırdı Futbolda olaylı gece! Halil Umut Meler'e tekme tokat saldırdı Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı sonrası Faruk Koca gözaltına alındı Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı sonrası Faruk Koca gözaltına alındı