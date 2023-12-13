Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Geçtiğimiz hafta olaylı şekilde biten MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü spor kulübünde yeni gelişmeler yaşanıyor. Detaylar haberimizde…







MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBÜNÜN YENİ BAŞKANI İSMAİL MERT FIRAT OLDU

Faruk Koca'nın istifasının ardından MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, oybirliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa atadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe tesislerinde yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Faruk Koca'nın istifa talebinin işleme alındığı ve "Yönetim kurulu başkan yardımcısı İsmail Mert Daire'nin oybirliğiyle başkanlığa seçildiği" belirtildi. Başkanımız Faruk Koca'nın istifası nedeniyle bu pozisyon boşalmıştır.''

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.