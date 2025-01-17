Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u Deplasmanda 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 22:02
Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u Deplasmanda 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig 20. Hafta Açılış Maçında Ankaragücü Galip

Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelede konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, ligdeki hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet elde ederken, Şanlıurfaspor ise evinde beklediği 3 puanı alamamanın üzüntüsünü yaşadı.

Maçın ilerleyen dakikalarında her iki takım da etkili ataklar geliştirse de, MKE Ankaragücü'nün bulduğu tek gol maçı belirleyen unsur oldu. Taraftarlar, takımlarını desteklemekte kararlıydı; ancak Ankaragücü, savunma hattıyla da güven verdi.

Bu galibiyet, Ankaragücü'nün ligdeki durumu açısından büyük bir moral kaynağı olurken, gelecek haftalar için umut verici bir performans sergiledi.

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