Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Geçerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Ankaragücü, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, özellikle sakatlık ve kart cezası yaşamadan maçı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mustafa Dalcı'nın Açıklamaları

Dalcı, oyuncularının gösterdiği performansın yanı sıra, rakip ekip için de olumlu sözler sarf etti. Yeni Malatyasporlu oyuncuları tebrik eden Dalcı, "Puan almamız gereken bir maçtı ve kayıp vermediğimiz için mutluyuz. Burada Malatyaspor'a ayrı bir parantez açmak lazım. Gencecik çocuklar, oyunu çirkefleştirmeden ellerinden gelen tüm mücadeleyi saha içine verdiler." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlosu Murat Uçkun ise maç sonrası yaptığı değerlendirmede, kaybedilen maçı yapılan hatalara bağladı. Uçkun, "Önceki haftalardan değişen bir şey olmadı ve maçı kaybettik. Ancak maç sonunda eski kalecimiz Ertaç Özbir ve Mahmut Tekdemir'in soyunma odamıza gelip çocukları tebrik etmesi, formalarını vermesi, malzeme desteğinde bulunması ve onların bu mücadelelerini takdir etmesi örnek bir davranış oldu." dedi.