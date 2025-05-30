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Ankaragücü Yönetimi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

MKE Ankaragücü’nün yeni yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 17:47
Ankaragücü Yönetimi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Gazi Ercüment Tekin ve yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak katılan Tekin, 308 oyla başkanlığa seçildi. Yeni yönetim, bir grup sarı-lacivertli taraftarla birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu sözleri yazdı: "Büyük Atatürk, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde, silah üretiminin ve direnişin kalbi olan İmalat-ı Harbiye'den doğan kulübümüz MKE Ankaragücü'nün yeni yönetimi olarak, manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. İmalat-ı Harbiye'nin alın teriyle, inançla ve vatan sevgisiyle yoğrulan mirasını taşımak, sadece bir spor kulübünü yönetmek değil; aynı zamanda cumhuriyete, bağımsızlığa ve sizin emanetinize sahip çıkmak anlamına geliyor bizim için. Bugün, görevimizin ilk günlerinde size söz veriyoruz. Ankaragücü, geçmişiyle onur duyacak, sizin gösterdiğiniz çağdaş ve aydınlık yolda kararlılıkla yürüyecektir. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve sonsuz bağlılıkla eğiliyoruz."

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Gazi Ercüment Tekin ve...

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Gazi Ercüment Tekin ve yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Gazi Ercüment Tekin ve...

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Gazi Ercüment Tekin ve yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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