Ankersen: Göztepe transferinde 'En İyi Günleri Önünde' Oyunculara Odaklandı

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, transfer politikasında gelecek vadeden, takıma uyum sağlayacak ve finansal açıdan mantıklı oyuncuları tercih ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:46
Ankersen: Göztepe transferinde 'En İyi Günleri Önünde' Oyunculara Odaklandı

Ankersen: Göztepe transferinde 'En İyi Günleri Önünde' Oyunculara Odaklandı

Başkan Rasmus Ankersen'den transfer ve performans değerlendirmesi

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taraftarlara ilk 4 maçta verdikleri destek için teşekkür etti.

Ankersen, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek transfer döneminde bazı şeyleri doğru yaptıklarını hissettiklerini; ancak kadro derinliği için 1-2 oyuncuyu alamadıklarını aktardı.

"Belirli bir oyun tarzımız olduğu gibi teknik direktörün de belirli bir antrenman tarzı var. Transfer için takıma uyum sağlayacak, doğru özelliklere sahip bir oyuncu olması gerekiyor. Oynamak istediğimiz futbolu sahada gösterebilmemiz için gerekli dinamizme sahip olmayan tek bir oyuncuyu bile takımda bulundurmamız mümkün değil. Bu ilk kriterimiz. İkinci olarak oyuncunun doğal mentaliteye sahip olması gerekiyor. Geçmişte en iyi günlerini yaşamış değil, en iyi günleri önünde olan oyuncuları istiyoruz. Bu her zaman yaşla alakalı değil. Burada önemli olan zihniyet ve oyuncuların buraya sadece para için değil gerçekten gelişmek için gelmek istemesi gerekiyor."

Ankersen ayrıca transferlerin finansal açıdan mantıklı olması gerektiğini vurguladı. Satışlar sayesinde yatırım yapabilecekleri fonların bulunduğunu ve bu kaynakları kullanmaya istekli olduklarını ifade etti.

Maaş politikasını bozmak istemediklerini belirten Ankersen, kadroda yetenekli ve potansiyelli oyuncuların bulunduğunu söyledi ve takıma ile teknik direktöre olan güvenini yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye