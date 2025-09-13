Ankersen: Göztepe transferinde 'En İyi Günleri Önünde' Oyunculara Odaklandı

Başkan Rasmus Ankersen'den transfer ve performans değerlendirmesi

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taraftarlara ilk 4 maçta verdikleri destek için teşekkür etti.

Ankersen, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek transfer döneminde bazı şeyleri doğru yaptıklarını hissettiklerini; ancak kadro derinliği için 1-2 oyuncuyu alamadıklarını aktardı.

"Belirli bir oyun tarzımız olduğu gibi teknik direktörün de belirli bir antrenman tarzı var. Transfer için takıma uyum sağlayacak, doğru özelliklere sahip bir oyuncu olması gerekiyor. Oynamak istediğimiz futbolu sahada gösterebilmemiz için gerekli dinamizme sahip olmayan tek bir oyuncuyu bile takımda bulundurmamız mümkün değil. Bu ilk kriterimiz. İkinci olarak oyuncunun doğal mentaliteye sahip olması gerekiyor. Geçmişte en iyi günlerini yaşamış değil, en iyi günleri önünde olan oyuncuları istiyoruz. Bu her zaman yaşla alakalı değil. Burada önemli olan zihniyet ve oyuncuların buraya sadece para için değil gerçekten gelişmek için gelmek istemesi gerekiyor."

Ankersen ayrıca transferlerin finansal açıdan mantıklı olması gerektiğini vurguladı. Satışlar sayesinde yatırım yapabilecekleri fonların bulunduğunu ve bu kaynakları kullanmaya istekli olduklarını ifade etti.

Maaş politikasını bozmak istemediklerini belirten Ankersen, kadroda yetenekli ve potansiyelli oyuncuların bulunduğunu söyledi ve takıma ile teknik direktöre olan güvenini yineledi.