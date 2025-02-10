Antalya'da 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Devam Ediyor

Antalya'da Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Yaşanıyor

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya Spor Salonu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayan organizasyon, yıldızlar kategorisi ile sürdürüldü. Toplamda 60 ülkeden 3 bin sporcu bu önemli etkinlikte yer alıyor.

Yoğun Katılımla Şölen Yaşanıyor

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında organizasyona gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı. Tanrıkulu, "Açılışımızı 2 gün önce para tekvando ile yaptık. Çok güzel maçlar oldu, özel sporcularımızın performansı bizlere ilham verdi. Antalya’da tam anlamıyla bir tekvando şöleni yaşanıyor," diyerek bu yılki etkinliğin önemine dikkat çekti.

G2 Kategorisiyle Büyük Bir Organizasyon

Tanrıkulu, turnuvanın geçmiş yıllarda G1 kategorisinde yapıldığını, bu yıl ise G2 kategorisine yükseldiğini kaydetti. Bu organizasyonun, 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için puan kazandıran önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. "Bu tür organizasyonlarla dünya tekvandosundaki gücümüzü taçlandırmak istiyoruz," sözleriyle Türkiye'nin uluslararası alandaki yerini vurguladı.

Destek ve Teşekkürler

Tanrıkulu, ayrıca 2025 yılında Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Para Dünya Şampiyonası ve 21 Yaş Altı Ümitler Dünya Şampiyonası için hazırlıklara devam ettiklerini belirtti. Dünya Tekvando Federasyonu Teknik Delegesi Inseon Kim de Türkiye'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva Takvimi

Turnuvanın büyükler kategorisi 11-12 Şubat tarihlerinde, gençler kategorisi ise 13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun son iki günü 15-16 Şubat tarihlerinde tekvando poomsae heyecanı yaşanacak. Sporcular, Los Angeles 2028 yolunda değerli olimpik puanlar kazanma mücadelesi verecek.

Bu organizasyon, sporcuların dünya sıralamasında da puan kazanmaları açısından büyük bir fırsat sunuyor.

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da devam ediyor. Antalya Spor Salonu'nda para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayan yıldızlar kategorisinde devam eden organizasyona, 60 ülkeden 3 bin sporcu katılıyor. Organizasyonun düzenlediği salonda turnuvayla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da devam ediyor. Antalya Spor Salonu'nda para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayan yıldızlar kategorisinde devam eden organizasyona, 60 ülkeden 3 bin sporcu katılıyor. Organizasyonun düzenlediği salonda turnuvayla ilgili basın toplantısı düzenlendi.