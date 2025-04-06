Antalya'da 20. Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı

Antalya'da Runtalya Maratonu Heyecanı Yaşandı

Antalya, 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonuna ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Turset Project Management tarafından 2006'dan bu yana organize edilen maraton, profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getirerek enerji dolu bir atmosfer yarattı.

Sporcular Kıyasıya Yarıştı

Maraton, Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden start aldı ve sporcular adeta kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonucunda 42 kilometrelik maraton erkekler kategorisinde Mestan Turhan birinci, Roman Efimov ikinci ve Aleksey Osokin üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Natalia Kahraman birinciliği elde etti, Shamha Ahmed ikinci ve Luliia Fernas üçüncü sırayı aldı.

Yarı maraton erkeklerde Recep Berk Şenyurt birinci, Abdelali Bouazzaoui ikinci ve Stanislav Aleksandrov üçüncü oldu. Kadınlarda Franziska Schrader birinci, Orinta Donele ikinci ve Dilbar Kadyrkul üçüncü sırayı aldı. 10 kilometre koşusunda ise erkeklerde Yunus Emre Akkuş birinci, Konstantin Serebrianitskii ikinci ve Ahmet Emir Saygılı üçüncü oldu. Kadınlarda ise Paula Radcliffe birinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ikinci, Gamze Turhan üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Etkileyici Anlar ve Ödül Töreni

Organizasyonun 10 kilometre Takımlar Koşusu kategorisinde ise Anatolia Spor Takımı birinci, Fora Spor Kulübü ikinci, Antalya Running "Chasing Highs" isimli takım ise üçüncü oldu. Yarış sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen özel bir törenle ödülleri verildi.

Paula Radcliffe: "Muhteşem Bir Şehir!"

Onur konuğu olarak organizasyona katılan ünlü İngiliz atlet Paula Radcliffe, 10 kilometre kadınlarda birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Antalya'ya ilk kez geldiğini ve şehri beğendiğini dile getiren Radcliffe, "Antalya'ya misafirperverliği için teşekkür ederim. Herkes çok iyi yarıştı. Dünkü çocuk yarışında da keyif aldım. Burada herkes çok arkadaş canlısı. Kaleiçi'nde dolaşırken büyük ilgi gördüm. Çok keyifli, iyi organize edilmiş bir yarıştı," diye belirtti.

Öte yandan, ödül töreni öncesinde bir katılımcı, sahnede kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu, bu an organizasyona renk kattı.

Antalya'da 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu tamamlandı. Yarışmada, 42K maraton erkekler kategorisinde Mestan Turhan (ortada) birinci, Roman Efimov (sağda) ikinci ve Aleksey Osokin (solda) üçüncü oldu..

Antalya'da 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu tamamlandı. Yarışmada, 42K maraton erkekler kategorisinde Mestan Turhan (ortada) birinci, Roman Efimov (sağda) ikinci ve Aleksey Osokin (solda) üçüncü oldu..