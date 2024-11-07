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Antalya'da 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası Düzenleniyor

Almanya ile Türkiye'nin efsane futbolcuları Antalya'da buluşacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:39
Antalya'da 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası Düzenleniyor

Antalya'da 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası Heyecanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlenecek olan "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası", nostalji dolu anlar yaşatacak.

Turnuvanın Amacı

Bu özel organizasyon, Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla geliştirilen futbol turnuvasında, Türkiye ve Almanya'nın tanınmış veteran oyuncuları bir araya gelecek.

Detaylar ve Katılımcılar

Organizasyon, 9 Kasım tarihinde Arcadia Football Center'da gerçekleştirilecek olup, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi Türk takımlarının yanı sıra Almanya'dan da Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler ekipleri mücadele edecek.

Efsane İsimler

Turnuvada futbolseverleri bir araya getirecek efsane isimler arasında Yılmaz Vural, Tanju Çolak, Samet Aybaba, Olaf Thon, Miroslav Stoch gibi birçok tanınmış veteran futbolcu yer alacak.

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