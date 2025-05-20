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Antalya'da 'Anadolu'da Sporun Öyküsü' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Antalya'da açılan 'Anadolu'da Sporun Öyküsü' sergisi, Cumhuriyet'in 102. yılına özel eserleriyle sanatseverleri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 19:14
Antalya'da 'Anadolu'da Sporun Öyküsü' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Antalya'da Sporun Tarihine Yolculuk

Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği özel sergi "Anadolu'da Sporun Öyküsü" ile geçmişten günümüze spor tarihine ışık tutuyor. Bu sergi, Cumhuriyet'in 102'nci yılı münasebetiyle sanatseverlerle buluştu.

Serginin Detayları

Antalya Nekropol Müzesi'nde açılan sergi, ülkemizdeki 28 farklı müzeden gelen yaklaşık 75 eser ile zenginleştirilmiş durumda. Alanında uzman isimler tarafından hazırlanan sergide, antik olimpiyatlardan güreş meydanlarına, atlı araba yarışlarından cirite kadar geniş bir yelpazede Anadolu'da sporun evrimi gözler önüne seriliyor.

Müze Müdürü'nden Açıklamalar

Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin tarihi milattan önce 3. ila 4. yüzyıla kadar uzanan ve Türkiye'nin ilk Nekropol Müzesi olarak ziyarete açılan alanda düzenlendiğini belirtmiştir. “Sergimiz, antik döneme kadar uzanan spor kültürünü ve bu kültürün nasıl süreklilik kazandığını gözler önüne seriyor.” diyerek serginin önemini vurguladı.

Serginin Bölümleri ve Eserler

Sergi, altı farklı bölümden oluşarak, atletizm, dövüş sporları, atlı sporlar, okçuluk, spor ekipmanları ve gösteri şenlik ödüllerini kapsıyor. Sergideki eserler arasında milattan önce 3. yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar uzanan nitelikli ve benzersiz spor temalı eserler yer alıyor. Vitrinlerde sikkeler, sporculara verilen hediyeler, kupalar ve bronz heykeller gibi birçok dikkat çekici öğe sergileniyor.

Ziyaretçileri Bekliyor

Serginin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılması ise ayrıca bir anlam taşıyor. 10 Kasım'a kadar açık olacak sergi, geçmişe dair bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm ziyaretçileri bekliyor.

Cumhuriyetin 102'nci yılı kapsamında düzenlenen "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Antalya'da...

Cumhuriyetin 102'nci yılı kapsamında düzenlenen "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye ilişkin Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel AA muhabirine açıklama yaptı.

Cumhuriyetin 102'nci yılı kapsamında düzenlenen "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Antalya'da...

Cumhuriyetin 102'nci yılı kapsamında düzenlenen "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiye ilişkin Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel AA muhabirine açıklama yaptı.

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