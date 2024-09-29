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Antalya'da Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Heyecanı Sona Erdi

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin Antalya etabı, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Kadınlarda Rhiannan Iffland, erkeklerde Aidan Heslop birinci oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:43
Antalya'da Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Heyecanı Sona Erdi

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya Etabı Tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen Red Bull Cliff Diving Dünya Serisinin yedinci etabı büyük bir coşkuyla sona erdi. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Atatürk Parkı falezlerinde düzenlenen etkinlikte, birçok sporcu birbirleriyle kıyasıya rekabet etti.

Kadınlar Kategorisinde Rhiannan Iffland Zirveye Yerleşti

Kadınlar kategorisinde Avustralya'nın başarılı sporcusu Rhiannan Iffland, yüksek puanlar alarak etkinliğin galibi oldu. Böylece, Iffland, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisinin final etabı olan Sydney'de beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. Iffland'ın ardından Kanadalı Molly Carlson ikinci, Simone Leathead ise üçüncü sırayı aldı.

Erkekler Kategorisinde Aidan Heslop Öne Çıktı

Erkekler kategorisinde ise Aidan Heslop birinci olarak zirvede yer aldı. Heslop’un hemen ardından Ukraynalı Oleksiy Prygorov ve İtalyan Andrea Barnaba sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

Türk Temsilcimiz Kıvanç Gür

Türkiye'yi temsil eden Kıvanç Gür, 2013-2024 yıllarında 10 metre dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran bir sporcu olarak etkinlikte yer aldı. Ayrıca, dalışçı sporcular Kübra Dağlı, Bora Altıntaş, Berke Dikişçioğlu ve Ali Türkkan da etkinliğe katılarak destek verdiler.

Final Avustralya'da Gerçekleşecek

Toplam sekiz etap planlanan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisinin finali, 10 Kasım tarihinde Avustralya'da yapılacak.

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya...

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde düzenlenen etkinlikte, kadınlar kategorisinde Avustralya'dan Rhiannan Iffland birinci oldu. Kanadalı Molly Carlson ikinci ve Simone Leathead üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ödülleri verdi.

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya...

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde düzenlenen etkinlikte, kadınlar kategorisinde Avustralya'dan Rhiannan Iffland birinci oldu. Kanadalı Molly Carlson ikinci ve Simone Leathead üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ödülleri verdi.

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya...

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde düzenlenen etkinlikte, kadınlar kategorisinde Avustralya'dan Rhiannan Iffland birinci oldu. Kanadalı Molly Carlson ikinci ve Simone Leathead üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ödülleri verdi.

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya...

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde düzenlenen etkinlikte, kadınlar kategorisinde Avustralya'dan Rhiannan Iffland birinci oldu. Kanadalı Molly Carlson ikinci ve Simone Leathead üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ödülleri verdi.

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya...

Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde düzenlenen etkinlikte, kadınlar kategorisinde Avustralya'dan Rhiannan Iffland birinci oldu. Kanadalı Molly Carlson ikinci ve Simone Leathead üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ödülleri verdi.

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