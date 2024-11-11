Antalya'da UCI Nirvana Gran Fondo World Series Heyecanı 14-17 Kasım'da Başlıyor

Antalya, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor! Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen UCI Nirvana Gran Fondo World Series yarışması, 14-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu büyük etkinlik, Nirvana Hotels'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle düzenleniyor.

Yarışmanın bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek. UCI World Gran Fondo Series kapsamında amatör bisikletçilerin uluslararası standartlarda yarışma fırsatı bulacağı etkinlikte, toplamda 98 kilometre uzunluğunda ana parkur, 66 kilometre kısa parkur, 20 kilometre zamana karşı ve 66 kilometre paracycling parkurları yer alıyor.

14-17 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek bu prestijli yarış, hem bisiklet sporuna hem de bölge turizmine büyük katkı sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.