2026 Dünya Kupası: Türkiye'nin Muhtemel Rakipleri ve Grup Detayları

2026 Dünya Kupası kura çekiminde Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirildi. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuva için grup eşleşmeleri netleşti.

Kura törenine katılan Türkiye temsilcileri

Türkiye Futbol Federasyonu’nu törende Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

Türkiye'nin muhtemel grubu

Türkiye, Dünya Kupası’na katılması halinde D Grubunda yer alacak. Bu grupta ABD, Paraguay, Avustralya ve Türkiye’nin bulunduğu Play-Off C Yolu takımları yer alıyor.

Play-off takvimi

A Milli Futbol Takımı, play-off’ta yarı finalde evinde 26 Mart 2026 tarihinde Romanya ile karşılaşacak. Bu turu geçmesi halinde 31 Mart 2026 tarihinde, Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda oynayacak; bu karşılaşmanın galibi Dünya Kupası biletini alacak.

Turnuva formatı ve açılış/final maçları

2026 FIFA Dünya Kupası, dörderli 12 grup halinde ve toplam 48 takım ile oynanacak; organizasyon boyunca 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksiko’daki 83.000 kişilik Azteca Stadı’nda Meksika – Güney Afrika arasında oynanacak. Final maçı ise 19 Temmuz 2026 tarihinde ABD’nin New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi sonrası oluşan gruplar

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, UEFA Play-Off D Yolu (Danimarka, Kuzey Makedonya, Çekya, İrlanda)

B Grubu: Kanada, Katar, İsviçre, UEFA Play-Off A Yolu (İtalya, Kuzey İrlanda, Galler, Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye’nin bulunduğu Play-Off C Yolu

E Grubu: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, UEFA Play-Off B Yolu

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, UEFA Play-Off 2 Yolu

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Özbekistan, Kolombiya, Play Off 1 Yolu

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

