Antalya'da Yağlı Güreş Pehlivanları Yeni Sezona Hazırlanıyor

Antalya'da Yağlı Güreş Pehlivanları Sezona Hazırlanıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağlı güreş pehlivanları, 2023 sezonu için sıkı antrenmanlarına devam ediyor. Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu ve diğer mühim güreşçiler, Orhan Okulu Güreş Akademisi'nde antrenör Kemal Yılmaz eşliğinde haftada 3 gün çalışıyor.

Antrenörlerden İyi Haberler

Antrenör Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana yeni sezona muhakkak hazırlandıklarını belirtti. “Tüm sporculara başarılar diliyorum. Güzel bir hazırlık döneminin ardından, umarım sezon boyunca izleyicilere muhteşem güreşler izletiriz.” diyerek umut dolu mesajlar verdi.

Hedef Kırkpınar

Güreş sezonunu, Kumluca'da düzenlenecek 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında açacaklarını dile getiren Yılmaz, kazasız bir sezon diledi. Hedeflerinin Kırkpınar'da sağlıklı bir performans sergilemek olduğunu vurguladı. “Yeni güreş sistemi ile hem Kırkpınar'da hem de Güreş Ligi'nde birinci olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Orhan Okulu'ndan Hedefler

Pehlivan Orhan Okulu da antrenmanlarının verimli geçtiğini vurgulayarak, “Başarılı bir sezon geçirmek adına elimizden geleni yapacağız.” dedi. Takım olarak, Kırkpınar altın kemerini bir kez daha Antalya'ya getirme hedefinde olduklarını kaydetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağlı güreş pehlivanları, yeni sezon için antrenmanlarını sürdürüyor. Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu ve diğer başpehlivanların da aralarında bulunduğu güreşçiler, Orhan Okulu Güreş Akademisi'nde antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde haftada 3 gün antrenman yapıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağlı güreş pehlivanları, yeni sezon için antrenmanlarını sürdürüyor. Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu ve diğer başpehlivanların da aralarında bulunduğu güreşçiler, Orhan Okulu Güreş Akademisi'nde antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde haftada 3 gün antrenman yapıyor.