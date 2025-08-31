Antalyaspor 1-2 Fatih Karagümrük: Emre Belözoğlu'ndan milli ara umudu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hesap.com Antalyaspor, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Belözoğlu'nun değerlendirmesi

Belözoğlu, karşılaşmanın başında takımının iyi başladığını, bire bir baskıları ilk 10-15 dakika içinde çok iyi uyguladıklarını söyledi. Oyunun sonraki bölümünde yaklaşık 55 dakika boyunca rakibin üstün oynadığını belirterek, takım adına memnun olmadığı bir performans sergilendiğini ifade etti.

“Bizim adımıza çok kötü diyebileceğim bir oyun. Karşılığında kaybettiğimiz bir maç. Maçın ikinci yarısında da oyunun bize bir 10-15 dakika geldiği kısım var. O kısımda maçı kazanabilecek pozisyonları da ürettik. Daha sonrasında rakibin pozisyonları var. Kalecimiz bizi oyunda tuttu. Genel hatlarıyla memnun olmadığım, git gellerin çok olduğu bir maçtı. Bütün hafta boyunca çalıştığımızın tamamen karşılığını alamadığım bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu, bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor. Yapmamız gereken kafamızı kaldıracağız. Yeni bir takım olmanın vermiş olduğu sancıları daha çabuk atlatacak çalışmalarla inşallah milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum.”

Teknik direktör, takımın yeni bir takım olduğunu vurgulayıp bu sürecin sancılarını yaşadıklarını söyledi. Oyuncuların ellerinden geleni ortaya koyduğunu belirten Belözoğlu, bu maçtan çıkarılacak çok ders olduğunu ve geçen sezon takımı ayakta tutan defans hattında çalışma gereksinimi bulunduğunu ifade etti.

Belözoğlu: “Bu maçta bizim ders çıkarmamız gereken çok fotoğraf var. Bizi geçen sene ayakta tutan defans parçasında çalışmamız gereken çok yerler olduğunu düşünüyorum.”