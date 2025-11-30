Antalyaspor 1-2 Göztepe | Trendyol Süper Lig 14. Hafta
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Göztepe’ye 1-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
40' - Veysel Sarı (Antalyaspor) ile ev sahibi ekip öne geçti.
48' - Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı serbest vuruşta, Taha Altıkardeş'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1.
52' - Göztepe, Cherni'nin sol kanattan ortasında Juan'ın penaltı noktasına yakın noktadan kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.
Stat ve Hakemler
Stat: Corendon Airlines
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Kadrolar
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Kenneth Paal (Van de Streek dk. 86), Hüseyin Türkmen, Ramzı Safuri (Lautaro Giannetti dk. 56), Abdulkadir Ömür (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 56), Jesper Ceesay, Nikola Storm (Dario Saric dk. 71), Yohan Boli, Veysel Sarı
Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, , Bachir Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Ege İzmirli,
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Mateus Lis, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk 90+3), Taha Altıkardeş, Heliton, Efkan Bekiroğlu (Junior Olaitan dk. 75), Amin Cherni (İsmail Köybaşı dk. 90+3), Novatus Miroshi, Malcom Bokele, Anyhony Dennis (Ahmet Ildız dk. 90+2), Janderson, Juan (Allan Godoi dk. 89)
Yedekler: Ekrem Kılınçarslan, Rhaldney, Teixeira, Bouajila
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Maç İstatistikleri
Goller: Veysel Sarı (dk. 40) (Antalyaspor), Taha Altıkardeş (dk. 48), Juan(dk. 52) (Göztepe)
Sarı kartlar: Heliton, Janderson(Göztepe)
