Antalyaspor 1-2 Göztepe | Trendyol Süper Lig 14. Hafta

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti; goller Taha Altıkardeş ve Juan'dan geldi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:33
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Göztepe’ye 1-2 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

40' - Veysel Sarı (Antalyaspor) ile ev sahibi ekip öne geçti.

48' - Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı serbest vuruşta, Taha Altıkardeş'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1.

52' - Göztepe, Cherni'nin sol kanattan ortasında Juan'ın penaltı noktasına yakın noktadan kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.

Stat ve Hakemler

Stat: Corendon Airlines

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Kadrolar

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Kenneth Paal (Van de Streek dk. 86), Hüseyin Türkmen, Ramzı Safuri (Lautaro Giannetti dk. 56), Abdulkadir Ömür (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 56), Jesper Ceesay, Nikola Storm (Dario Saric dk. 71), Yohan Boli, Veysel Sarı

Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, , Bachir Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Ege İzmirli,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Mateus Lis, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk 90+3), Taha Altıkardeş, Heliton, Efkan Bekiroğlu (Junior Olaitan dk. 75), Amin Cherni (İsmail Köybaşı dk. 90+3), Novatus Miroshi, Malcom Bokele, Anyhony Dennis (Ahmet Ildız dk. 90+2), Janderson, Juan (Allan Godoi dk. 89)

Yedekler: Ekrem Kılınçarslan, Rhaldney, Teixeira, Bouajila

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Maç İstatistikleri

Goller: Veysel Sarı (dk. 40) (Antalyaspor), Taha Altıkardeş (dk. 48), Juan(dk. 52) (Göztepe)

Sarı kartlar: Heliton, Janderson(Göztepe)

