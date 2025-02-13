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Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Onvo Antalyaspor, Adana Demirspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:01
Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde antrenman yaptı.

Bugünkü idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi. Takım, antrenmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlayarak son hazırlıklarını yaptı.

Akdeniz temsilcisi, son antrenmanın ardından kampa girdi ve yarın oynanacak maça odaklı bir şekilde hazırlanıyor.

Maç Bilgileri

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında, Adana Demirspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, Atilla...

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında, Adana Demirspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında, Adana Demirspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, Atilla...

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında, Adana Demirspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı.

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