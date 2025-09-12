Antalyaspor, Bachir Gueye'yi 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti

Trendyol Süper Lig takımı Hesap.com Antalyaspor, Senegalli Mouhamed El Bachir Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:26
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Senegalli oyuncu Bachir Gueye'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Senegalli Mouhamed El Bachir Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

Mouhamed El Bachir Gueye ile yapılan anlaşmanın süresi 2+1 yıllık olarak açıklandı. Yönetim ve taraftarlar yeni transferin takıma katkı sağlamasını bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Senegalli oyuncu Bachir Gueye'yi transfer etti.

