Antalyaspor, Bachir Gueye'yi 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti

Antalyaspor, Bachir Gueye'yi Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Senegalli oyuncu Bachir Gueye'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Senegalli Mouhamed El Bachir Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

Mouhamed El Bachir Gueye ile yapılan anlaşmanın süresi 2+1 yıllık olarak açıklandı. Yönetim ve taraftarlar yeni transferin takıma katkı sağlamasını bekliyor.

