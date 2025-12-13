Aydınspor, Güzeltepe FSK ile Son Maça Çıkıyor

Takımın durumu ve maç önemi

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Aydınspor, son günlerde yaşadığı sıkıntılar ve ligde kalan maçlara çıkmama kararı nedeniyle büyük ilgi toplayan bir atmosferde sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, 12. hafta mücadelesinde yarın evinde İzmir temsilcisi Güzeltepe FSK ile kozlarını paylaşacak.

Maç detayları

Karşılaşma, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Germencik İlçe Stadyumunda oynanacak ve müsabaka 14.00'te başlayacak. Maçı yönetecek isim ise Mustafa Aldırmaz olarak açıklandı. Aydınspor, son maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Futbolcuların geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı açıklama, karşılaşmaya ayrı bir ağırlık kattı. Siyah-beyazlı oyuncular, kulübün uzun süredir sahipsiz bırakıldığını ve ciddi maddi imkansızlıklarla mücadele ettiklerini belirterek, Pazar günü oynanacak Güzeltepe maçının ardından ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bu gelişmeler doğrultusunda Aydınspor, yarın son maçına çıkmaya hazırlanırken, Germencik ilçesinde oynanacak müsabakaya taraftarların da ilgi göstermesi bekleniyor.

