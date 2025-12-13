Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Trabzonspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların bu kritik randevu için kamp kadrosu belirlendi.

Kartal’da, sakatlıkları bulunan Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Rafa Silva ve Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

Kamp kadrosu

Kadro şu şekilde: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

