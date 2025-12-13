DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Beşiktaş'ın Trabzonspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. haftasında yarın saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak; kamp kadrosu açıklandı, bazı isimler sakatlık nedeniyle kafilede yok.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:37
Beşiktaş'ın Trabzonspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Trabzonspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların bu kritik randevu için kamp kadrosu belirlendi.

Kartal’da, sakatlıkları bulunan Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Rafa Silva ve Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

Kamp kadrosu

Kadro şu şekilde: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

BEŞİKTAŞ'IN, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇININ...

BEŞİKTAŞ'IN, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇININ KAMP KADROSU BELLİ OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buharkent'te Gençlik Merkezi Satranç Kursu Tamamlandı
2
Hakkari'de Mergabütan'da Temel Kayak Eğitimi Başladı
3
Galatasaray Fenerbahçe Derbisinde 1-1 Berabere Kalarak Liderliğini Korudu
4
Bandırmaspor 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig
5
Sipay Bodrum FK, Jonathan Okita ile Anlaştı
6
Berkay Uslu Dünya İkincisi Oldu: Müdür Yığmatepe'den Tebrik
7
Fikret Orman: Başarı tesadüf değildir — ANTGİAD'da Beşiktaş reçetesi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama