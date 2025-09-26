Antalyaspor Başkanı Perçin'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'daki tesislerde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu; Emrah Çelik de hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:11
Görüşme ve Hediyeleşme

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyaret, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda taraflar arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik de katıldı.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Perçin'e A Milli Takım forması hediye etti.

