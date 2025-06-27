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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe Görevini Bırakıyor

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, genel kurul kararı alarak başkanlıktan istifa edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 22:39
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe Görevini Bırakıyor

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Boztepe, yönetimi toplayarak genel kurul kararı alacağını ve başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Boztepe, yanında Başkan Vekili Ali Altun, Asbaşkanlar Cesur Burak Akar ve Mehmet Bora ile kameralar karşısına geçti. Toplantıda, kulübün mali yapısı, genel kurul süreci ve geleceğe yönelik planlamaların detayları aktarıldı.

Boztepe, "Antalyaspor Kulübü Derneği genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. AŞ tarafında da seçimli mali genel kurul yapılması gerekli hale geldi. Bizim amacımız koltuk değil, hizmet. Pazartesi günü yönetimimizi toplayarak genel kurul kararı alacağız ve görevimden istifa edeceğim," şeklinde konuştu.

Toplantıda, kulübün vergi ve SGK borçları nedeniyle bazı yöneticilere haciz uygulandığını belirten Boztepe, şunları dile getirdi: "Yöneticilerimiz kendi işlerinden önce Antalyaspor'u düşündü. Ancak güvencesiz kalan bazı arkadaşlarımız istifa etti. Antalya'da kulübü oluşturan kurumlar arasında yaşanan bu olumsuz durum Türkiye'nin başka şehirlerinde görülmüyor."

Boztepe, futbolcu transferlerinde de doğru adımlar attıklarını vurgulayarak, "Kaluzinski için 3,2 milyon avro teklif vardı ama biz 4 milyon avro çıkış bedelini bekledik. Satıp alacağımızı alabilirdik ama bunu yapmadık," dedi.

Toplantıda, son iki yılda 8 milyon avro borç artışı yaşandığına dikkat çeken Boztepe, "Hiç gelirimiz olmadan bu borçla kulübü bırakmak bile bir başarıdır. Eğer art niyetli olsaydık, 5 milyon avro ile iki futbolcuya imza attırıp, satışlarla alacaklarımızı halledebilirdik," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Emre Belözoğlu'nun kulüpten ayrılmasında yönetim yapısının etkili olduğunu belirten Boztepe, hocayla tekrar görüşmeler gerçekleştirebileceklerinin altını çizdi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe (sağ 2), yönetimi toplayıp genel kurul kararı alacağını ve...

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe (sağ 2), yönetimi toplayıp genel kurul kararı alacağını ve başkan adayı olmayacağını açıkladı.

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