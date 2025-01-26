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Antalyaspor-Beşiktaş Maçından Öne Çıkanlar

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 2 değişiklikle sahaya çıktı, Antalyaspor ise 4 oyuncu değiştirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:09
Antalyaspor-Beşiktaş Maçından Öne Çıkanlar

Maç Öncesi Değişiklikler

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında, son maçta yer alan ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Son olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya karşı oynadıkları mücadelede 4-1'lik galibiyet elde eden siyah-beyazlı ekip, bu kez Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın İlk 11'i

Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Chamberlain ve Semih Kılıçsoy ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Immobile, Joao Mario, Zainutdınov, Muçi, Onana ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Antalyaspor'da Önemli Değişiklikler

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Göztepe ile oynadıkları önceki maçta 11'de yer alan 4 oyuncuyu değiştirerek mücadeleye başladı.

Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo ve Samudio ile sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 11'deki diğer oyuncularını değiştirdi.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı.

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