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Antalyaspor'dan Emrecan Uzunhan'ın Transferine Tören

Antalyaspor, Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer ettiği Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:33
Antalyaspor'dan Emrecan Uzunhan'ın Transferine Tören

Antalyaspor'dan Yeni Transfer: Emrecan Uzunhan

Trendyol Süper Lig'in önde gelen kulüplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Emrecan Uzunhan için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir imza töreni düzenledi.

Emrecan Uzunhan'dan Açıklama

23 yaşındaki futbolcu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Antalyaspor'a transfer olduğu için duyduğu mutluluğu ifade etti. Uzunhan, "Antalyaspor, zaten tanıdığım ve güzel anılarımın bulunduğu bir camia. Tekrar camianın bir parçası olduğum için mutluyum. Umarım bu sezon yeniden takıma katkı koymayı sürdürürüm. Elimden gelenin en iyisini yapacağım," şeklinde konuştu.

Yönetimden Destek Mesajı

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır da yapılan transferin kulüp ve camia için hayırlı olmasını diledi.

Geçmişteki Deneyimi

Beşiktaş'ın 2022 yılı itibarıyla İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında da kiralık olarak Antalyaspor forması giymişti. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, genç stoperin 2024-2025 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandığı duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır (solda) ile Emrecan Uzunhan (sağda) Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır (solda) ile Emrecan Uzunhan (sağda) Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır (solda) ile Emrecan Uzunhan (sağda) Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kiralık olarak Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı stoper Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır (solda) ile Emrecan Uzunhan (sağda) Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

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