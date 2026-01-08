Antalyaspor'dan Kapaklı İbni Sina İlkokulu'na Polar ve Atkı Desteği

Antalyaspor, Tekirdağ Kapaklı'daki İbni Sina İlkokulu öğrencilerine polar ve atkı gönderdi; okul müdürü Alpay Arı teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:23
Öğrencilere kışlık yardım

Antalyaspor yönetimi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan İbni Sina İlkokulu öğrencilerine polar ve atkı hediye etti.

Okula gönderilen hediyeler, öğrenciler ve okul yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kapaklı İbni Sina İlkokulu Müdürü Alpay Arı, Antalyaspor yönetimine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "2026 yılının ilk ayında Kapaklı ilçemiz İbni Sina İlkokulu’ndan tüm Antalya’ya sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çocuklarımız için bu soğuk kış günlerinde bedenlerini hatta daha önemlisi minicik kalplerini ısıtacak bu güzel hediyeler için buradan bin kilometrelerce ötedeki dostlarımız, arkadaşlarımız ve abilerimize teşekkür ediyoruz. Antalyaspor’a başarılar diliyoruz".

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

