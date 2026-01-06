Kütahya, 2025'te Gençlik ve Sporda Türkiye 4.’sü

Kütahya, 2025'te Gençlik ve Sporda Türkiye 4.’sü

Bakanlık Performans Karnesinde İlk Sıralarda

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan 81 il performans karnesinde Kütahya, gençlik ve spor alanındaki çalışmalarıyla 2025 yılını Türkiye 4.’sü olarak tamamladı. Bu başarıda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci odaklı projeler ve hizmet anlayışı belirleyici rol oynadı.

Barınma ve Güvenlikte Tam Kapasite Yerleştirme

Performans sonuçlarına göre Kütahya’da barınmadan sosyal yaşama kadar birçok alanda adımlar atıldı. Yapılan planlama ve kapasite artırımı çalışmaları sayesinde il genelindeki yurtlarda başvuru yapan tüm öğrenciler yerleştirildi; böylece Kütahya merkezde barınma ihtiyacı olan hiçbir öğrenci açıkta kalmadı.

Öğrencilerin güvenliği ön planda tutuldu; modernize edilen yurt binaları ve 7 gün 24 saat esasına dayalı güvenlik uygulamalarıyla huzurlu bir barınma ortamı sağlandı.

Beslenme ve Hijyen Standartları

Yurt mutfaklarında hijyen ve besin değeri yüksek menüler sunuldu. Düzenli denetimler eşliğinde yürütülen çalışmalarla hijyen ve yüksek memnuniyet oranları hedeflendi ve elde edildi.

Spor ve Sosyal Gelişim Projeleri

Gençlerin aktif ve sağlıklı yaşam sürmeleri amacıyla uygun yurtlarda fitness salonları hizmete açıldı. "Spor Her Yerde" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle öğrenciler sporla buluşturularak sporun günlük yaşamın parçası hâline gelmesi amaçlandı.

Yurtlar yalnızca barınma alanı olmaktan çıkarılarak akademik kurslar, sanat atölyeleri, kariyer seminerleri ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği yaşam ve gelişim merkezlerine dönüştürüldü. Ayrıca spor branşlarındaki çalışmalarla sporcu sayısı artırıldı ve Kütahya’nın spor altyapısı güçlendirildi.

Hedef 2026: Türkiye Birinciliği

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılını Türkiye 4.’sü olarak tamamlamanın gururuyla 2026 için hedefini yükseltti; yeni dönemde Türkiye birinciliği hedefleniyor ve çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek.

