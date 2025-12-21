Battalgazi Belediyesporlu Yusuf Efe Ataş, U19 Millî Takım Kocaeli Kampına Davet

Kamp daveti kulüpte sevinç yarattı

Battalgazi Belediyesporun genç sporcusu Yusuf Efe Ataş, Türkiye Futsal U19 Millî Takımının 22-26 Aralık tarihleri arasında Kocaeli'de düzenleyeceği hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

Kulüp bünyesinden yetişen bir sporcunun daha millî takıma çağrılması, Battalgazi Belediyesinin spora ve gençlere yönelik yatırımlarının somut bir karşılığı olarak değerlendirildi. Daha önce Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı oyuncusu Salih Öndüç futsal A Millî Takımı’na çağrılmış; şimdi aynı kulüpten ikinci bir milli sporcu haberi gelmiş oldu.

Göreve geldiği günden bu yana sporu gençliğe yapılan kalıcı bir yatırım olarak ele alan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın döneminde gerçekleştirilen tesisleşme, altyapı çalışmaları ve sporcu gelişimine yönelik desteklerin, bu başarıda etkili olduğu ifade edildi.

İlçe genelinde memnuniyetle karşılanan gelişme sonrası kulüp ve yetkililer, Yusuf Efe Ataşa millî takım kampında başarılar diledi. Battalgazi Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde de Türk sporuna yeni millî sporcular kazandırmaya devam etmesi hedefleniyor.

