Düzce Korfbol Şampiyonu: Farabi Anadolu Lisesi

DÜZCE (İHA) – Korfbol Heyecanı Bahçeşehir Spor Salonu'nda Sona Erdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları, Bahçeşehir Spor Salonu'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada genç sporcuların sergilediği yüksek performans ve centilmence mücadeleler izleyicilerden büyük alkış aldı.
Şampiyon Farabi Anadolu Lisesi
Müsabakalar sonucu rakiplerine karşı üstünlük kuran Farabi Anadolu Lisesi turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Final Sıralaması
Turnuvanın final sıralamasında Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.
Ödül Töreni
Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Düzce İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ercan Çetin ve Abdulvahap Yaşar verdi.
