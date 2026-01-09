Düzce Korfbol Şampiyonu: Farabi Anadolu Lisesi

Gençler Korfbol İl Birinciliği'ni Farabi Anadolu Lisesi kazandı; final maçları Bahçeşehir Spor Salonu'nda oynandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:54
DÜZCE (İHA) – Korfbol Heyecanı Bahçeşehir Spor Salonu'nda Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları, Bahçeşehir Spor Salonu'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada genç sporcuların sergilediği yüksek performans ve centilmence mücadeleler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Şampiyon Farabi Anadolu Lisesi

Müsabakalar sonucu rakiplerine karşı üstünlük kuran Farabi Anadolu Lisesi turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final Sıralaması

Turnuvanın final sıralamasında Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Ödül Töreni

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Düzce İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ercan Çetin ve Abdulvahap Yaşar verdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

