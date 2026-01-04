Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e Antalya Belek Ziyareti

Eski bakan, kamp çalışmasını yerinde takip etti

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kasapoğlu, akşam antrenmanını izledi ve teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti.

Görüşme esnasında Kasapoğlu, takıma baklava ikram etti, samimi bir atmosferde kulüple dayanışma mesajı verdi.

