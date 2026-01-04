DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.923.787,41 -0,96%

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e Antalya Belek Ziyareti

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Belek'te kamp yapan Fatih Karagümrük'ü ziyaret ederek akşam antrenmanında baklava ikram etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:08
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e Antalya Belek Ziyareti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e Antalya Belek Ziyareti

Eski bakan, kamp çalışmasını yerinde takip etti

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kasapoğlu, akşam antrenmanını izledi ve teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti.

Görüşme esnasında Kasapoğlu, takıma baklava ikram etti, samimi bir atmosferde kulüple dayanışma mesajı verdi.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU...

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, ANTALYA BELEK’TE KAMP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN FATİH KARAGÜMRÜK'Ü ZİYARET ETTİ.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Tribün Olayları Nedeniyle 15 Dakika Ara Verildi
2
Manavgat Belediye Spor BAL 7. Grup'ta İlk Yarıyı Zirvede Bitirdi
3
Fenerbahçe Beko 101-87 ile Beşiktaş'ı Devirdi - Basketbol Süper Ligi
4
Tepecikspor, BAL'de İznikspor'u 3-1 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü
5
Kocaelispor Antalya Kampı Başladı: Selçuk İnan Yönetiminde Hazırlıklar Sürüyor
6
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e Antalya Belek Ziyareti
7
Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya Kayak İl Birinciliğinde Sporcularla Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları