Antalyaspor Deplasmandaki Galibiyet Hasretini Sonlandırdı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında 3-2'lik galibiyet elde ederek, dış sahada 5 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında 27 Ekim 2024 tarihinde Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikten sonra deplasmanda geçirdiği bu zorlu süreçte Hatayspor galibiyetiyle önemli bir zafer kazanmış oldu.

Son Dönemdeki Deplasman Performansı

Akdeniz temsilcisi, Hatayspor maçı öncesinde oynadığı dış saha müsabakalarında Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK'ye 2-0, Trabzonspor'a 5-0, Göztepe'ye 1-0 yenilirken, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu galibiyetle birlikte Antalyaspor'un, bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyeti oldu ve puanını 25'e çıkardı.

Emre Belözoğlu ile İlk Galibiyet

Alex de Souza'nın ardından Onvo Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, yeni takımıyla ilk galibiyetini üçüncü maçında elde etti. Belözoğlu, Antalyaspor'un başında çıktığı ilk karşılaşmada Göztepe ile deplasmanda karşılaşmış, bu maçı kaybetmiş ve bir sonraki hafta Beşiktaş ile iç sahada 1-1 berabere kalmıştı. Sonunda Hatayspor karşısındaki bu galibiyetle hem takıma yeni bir ivme kazandırdı hem de taraftarını mutlu etti.