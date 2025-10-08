Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile Yollarını Ayırdı

Kulüpten yapılan açıklama ve ayrılık detayları

Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ve ekibiyle yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

"Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerinizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor karnesi

Belözoğlu, Akdeniz temsilcisinin başında geçen sezon ve bu sezon toplam 28 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 26'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası şeklinde gerçekleşti. Takım, bu periyotta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Bu sezon ise ekip, oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Antalyaspor, ligin 8. haftasında iç sahada Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Belözoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, yöneticiler, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı.