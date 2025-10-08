Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile Yollarını Ayırdı

Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; Belözoğlu Antalyaspor'da 28 maç yönetti.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:30
Kulüpten yapılan açıklama ve ayrılık detayları

Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ve ekibiyle yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

"Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerinizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor karnesi

Belözoğlu, Akdeniz temsilcisinin başında geçen sezon ve bu sezon toplam 28 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 26'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası şeklinde gerçekleşti. Takım, bu periyotta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Bu sezon ise ekip, oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Antalyaspor, ligin 8. haftasında iç sahada Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilmişti.

