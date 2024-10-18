Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor ve Galatasaray Karşılaşması
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Maç Detayları
Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Şansalan olarak belirlendi.
Antalyaspor'un Durumu
Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puanla 14. sırada yer alıyor.
Galatasaray'ın Performansı
Galatasaray ise topladığı 22 puanla ligde lider konumda bulunuyor.
Sakatlar
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.