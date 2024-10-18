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Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç detayları ve takım durumu burada.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:35
Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor ve Galatasaray Karşılaşması

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Şansalan olarak belirlendi.

Antalyaspor'un Durumu

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın Performansı

Galatasaray ise topladığı 22 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

Sakatlar

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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