DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.745,26 0,33%
BITCOIN
3.907.711,83 1,42%

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Alper Hamurcu Dönemi Sona Erdi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; Hamurcu'nun 2019/20'den bu yana 7 sezonluk katkıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:59
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Alper Hamurcu Dönemi Sona Erdi

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Alper Hamurcu Dönemi Sona Erdi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, ayrılığın Alper Hamurcu’nun aldığı karar sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Kulüpten teşekkür ve değerlendirme

Teşekkürler Alper Hamurcu. Başantrenörümüz Alper Hamurcu ile yaptığımız değerlendirmelerin ardından karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

2019/20 sezonundan bu yana, 7 sezon gibi uzun bir süre kulübümüz için gösterdiği emek, çalışma disiplini ve takıma kattığı değerler için kendisine teşekkür ederiz. Alper Hamurcu, hem sporcularımızın gelişiminde hem de kulübümüzün sahadaki duruşunda önemli bir pay sahibi olmuştur.

Takımımızın her şartta mücadele eden yapısına katkıları camiamız tarafından unutulmayacaktır. Aydın Büyükşehir Belediyespor olarak, bugüne kadar yaptığı çalışmalar için Alper Hamurcu’ya teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.

Yeni yapılanma süreci

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni başantrenörle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, BAŞANTRENÖR ALPER HAMURCU İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU....

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, BAŞANTRENÖR ALPER HAMURCU İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU. KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA, AYRILIĞIN ALPER HAMURCU’NUN ALDIĞI KARAR SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİĞİ BELİRTİLDİ.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, BAŞANTRENÖR ALPER HAMURCU İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU....

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Alper Hamurcu Dönemi Sona Erdi
2
Sercan Yıldırım'dan Bursaspor'a Kadro Uyarısı: Mardin Galibiyeti ve Kritik Üç Maç
3
Adem Çağlayan: "Kötü günler geride kalacak" — Elazığspor İnegölspor Hazırlıkları
4
Çakmur’dan Erzurum Spor Tesisleri Personeline Teşekkür Belgesi
5
Çameli'de Kurumlar-Mahalleler Voleybol Turnuvası başladı
6
Kütahya'da Gençlik ve Spor Müdürleri Tuğçe Özer ile Bir Araya Geldi
7
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi