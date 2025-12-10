Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Alper Hamurcu Dönemi Sona Erdi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, ayrılığın Alper Hamurcu’nun aldığı karar sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Kulüpten teşekkür ve değerlendirme

Teşekkürler Alper Hamurcu. Başantrenörümüz Alper Hamurcu ile yaptığımız değerlendirmelerin ardından karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

2019/20 sezonundan bu yana, 7 sezon gibi uzun bir süre kulübümüz için gösterdiği emek, çalışma disiplini ve takıma kattığı değerler için kendisine teşekkür ederiz. Alper Hamurcu, hem sporcularımızın gelişiminde hem de kulübümüzün sahadaki duruşunda önemli bir pay sahibi olmuştur.

Takımımızın her şartta mücadele eden yapısına katkıları camiamız tarafından unutulmayacaktır. Aydın Büyükşehir Belediyespor olarak, bugüne kadar yaptığı çalışmalar için Alper Hamurcu’ya teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.

Yeni yapılanma süreci

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni başantrenörle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, BAŞANTRENÖR ALPER HAMURCU İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU. KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA, AYRILIĞIN ALPER HAMURCU’NUN ALDIĞI KARAR SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİĞİ BELİRTİLDİ.