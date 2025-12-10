DOLAR
Sercan Yıldırım'dan Bursaspor'a Kadro Uyarısı: Mardin Galibiyeti ve Kritik Üç Maç

Sercan Yıldırım, Kariyer Günleri'nde Bursaspor'un Mardin galibiyetinin moralini, kadro derinliği ihtiyacını ve önlerindeki Ankara Demirspor, Soma ve Aliağa maçlarının belirleyiciliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:22
Sercan Yıldırım'dan Bursaspor'a Kadro Uyarısı: Mardin Galibiyeti ve Kritik Üç Maç

Sercan Yıldırım'dan Bursaspor'a kadro uyarısı

Bursaspor’un efsane ismi Sercan Yıldırım, Bursa’daki bir özel kolejin Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle buluştu ve takımın TFF 2. Lig'deki durumunu değerlendirdi.

Mardin galibiyetinin morali ve kritik periyot

Yıldırım, Mardin deplasmanında alınan galibiyetin moral açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Mardin zaferinin ardından ilk yarıyı kayıpsız bitirmenin önemine dikkat çekti ve önlerindeki Ankara Demirspor, Soma ve Aliağa maçlarının belirleyici olacağını söyledi.

Kadro derinliği uyarısı

Yıldırım, kadro zenginliği konusundaki endişelerini şöyle aktardı:

"Kadro zenginliğimiz var mı? Bence çok yok. O yüzden de ocak ayının neden sürekli konuşulduğu ortada. ‘Muhammet sakatlansa kimi koyacağız? İlhan sakatlansa kimi oynatacağız?’ diye düşünmememiz gerekiyor. Kadro zenginliğini bir an önce yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Hedef şampiyonluk ve bahis soruşturmaları

Bu sezon hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, devre arasında yapılacak doğru takviyelerle takımın daha etkili olacağını ifade etti.

Liglerdeki bahis soruşturmalarına da değinen Yıldırım, "Bizim zamanımızda bu kadar rahat bir ortam yoktu. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle bir şeylere kolay ulaşılabiliyor. Eğer futbolun içindeysen bu bahis işine bulaşmaman gerekiyor. Federasyonun girişimini doğru buluyorum. İnşallah temizlenir, tertemiz bir futbol oynanır."

Süper Lig değerlendirmesi

Süper Lig’de dengelerin değişip değişmeyeceği sorusuna Yıldırım, yapısal sıkıntıların sadece küçük kulüplerin değil, büyük takımların da sorunu olduğunu belirterek yanıt verdi.

