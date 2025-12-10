Çakmur’dan Erzurum Spor Tesisleri Personeline Teşekkür Belgesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 2025 yılı tesislerin değişim ve dönüşümü ile il karnesindeki başarılara katkılarından dolayı spor tesislerinde görev yapan personele ve tesis amirlerine teşekkür belgesi verdi.

Törende takdim ve katılımcılar

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez, Palandöken İlçe Müdürü Muzaffer Kaya, Aziziye İlçe Müdürü Murat Tanas ile şube müdürlerine plaket takdim edildi.

Merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziyede bulunan spor tesisleri ile Kandilli Kayak Merkezinde görev yapan personele ve tesis amirlerine 2025 yılı tesislerin değişim ve dönüşümü ile il karnesindeki başarılara katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Törende ayrıca şube müdürleri Memduh Ceyhan, Şinasi Polat, İbrahim Hakkı Akpınar, Güngör Şenses, Ahmet Aktepe, Sadrettin Üstün, Köksal Kaçmaz, Yaşar Elen, Ömer Karslı, Hakan Kaya ile Ali Rıza Bozkurt ve Cevdet Ercan'a da teşekkür plaketi takdim edildi.

İl Müdürü Çakmur törende şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu törende spor tesislerimizin hacmini görmüş olduk. Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Orta da bir başarı pastası var bu başarı pastasını hep birlikte yaptık. Pastanın en önemli dilimleri sizlersiniz. Antrenörlerimiz ve sporcularımızın yanı sıra tesislerimizin değişimi dönüşümü ve tesis giriş çıkışlarındaki başarımızda sizlerin rolü yadsınamaz. Tesislerimizin pırıl pırıl ve cıvıl cıvıl olmasındaki katkılarınız için hepinize teşekkür ederim"

