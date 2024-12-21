Antalyaspor, Gaziantep FK ile Kritik Maça Çıkıyor

Antalyaspor, Gaziantep FK'ye Konuk Olacak

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Maç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Takımın Durumu

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak toplamda 21 puanla 8. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, bu kritik karşılaşma öncesinde bazı oyuncularından yoksun kalacak.

Sakatlıklar

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Güray Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Emre Uzun, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.