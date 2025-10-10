Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Hesap.com - Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanı, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde yürütülen program kapsamında ekip ısınma hareketleriyle maça hazırlandı.

Isınma bölümünün ardından takım pas çalışması yaptı; antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmalarıyla sonlandırıldı. Çalışmalar, maç temposuna uyum sağlamak ve kondisyonu artırmak amacıyla planlandı.

Yönetim Takibi

Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler takip etti. Kulüp yetkililerinin saha içi gözlemleri, teknik ekip ile koordinasyon açısından önem taşıdı.

