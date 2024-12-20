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Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Gaziantep FK ile 22 Aralık'ta oynayacağı maç için hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:07
Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile 22 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarını yarın tamamlayarak Gaziantep'e hareket edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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