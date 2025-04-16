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Antalyaspor Gençlik Festivali ile Destek Arayışında

Antalyaspor, kulübe maddi destek sağlamak için Gençlik Festivali düzenliyor. Festivalde çeşitli konserler yer alacak.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:01
Antalyaspor Gençlik Festivali ile Destek Arayışında

Antalyaspor, Gençlik Festivali ile Maddi Destek Arıyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, kulübe maddi katkı sağlamak amacıyla sezon sonrasında bir dizi konserlerden oluşan Antalyaspor Gençlik Festivali düzenleneceğini duyurdu. Ergün, bu planı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Göreve başladıklarında kulübün mali durumunu iyi bildiklerini aktaran Ergün, önemli sabit gelirleri olmayan kulübün 17 branşta faaliyet gösterdiğini belirtti. Zarar eden 3-4 branşı kapamak zorunda kaldıklarını kaydeden Ergün, yüzme, atletizm ve su topu gibi branşların sponsorlar sayesinde faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.

Kulübün altyapılarında 1300 sporcu bulunduğunu ifade eden Ergün, faaliyet alanını azaltmalarının ardından personel sayısının 110'dan 75'e düştüğünü belirtti. Çalışanların çoğunun futbol okulları ve diğer branşlardaki antrenörler olduğunu vurguladı.

Yeni Projeler ve Festivaller

Mustafa Ergün, kulübün gelirini artırma hedefiyle birçok projeye imza attıklarını belirterek, "Havuzun üstünü kapatma projesini başlattık. İhalesi tamamlandı ve Haziran ayının başında açılacak." dedi. Ayrıca, voleybol sahasının bütçesinin de hazır olduğunu ve projenin ilerleyen süreçte başlayacağını ekledi.

Antalyaspor Gençlik Festivali, Haziran ayında liglerin bitiminin ardından Antalyaspor Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ergün, bu festivalde çeşitli konserlerin yer alacağını ve kulübe gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Antalyaspor Oteli ile ilgili projenin de hazır olduğunu aktaran Ergün, Büyükşehir Belediyesinden kulübe sabit gelir getirecek birkaç projenin sözünü aldığını ifade etti.

Son olarak, Ergün, Antalyaspor AŞ başkanlığına aday olmadığını, mevcut başkan Sinan Boztepe'nin bırakması durumunda alternatiflerinin bulunduğunu belirtti. "Bu kulüp asla sahipsiz değil. B planımız var. Sinan başkan devam ederse de onun arkasındayız," diye sözlerine ekledi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün (sağ 2), Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilerle...

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün (sağ 2), Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Ergün, burada açıklamalarda bulundu.

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