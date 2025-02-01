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Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:44
Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 Geçti

Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Onvo Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 57. dakikasında, Veysel Sarı'nın ceza sahasında gerçekleştirdiği rövaşata, üst direkten döndü ve defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Üç dakika sonra, Cemali Sertel tarafından ceza sahası çizgisinden yapılan vuruşta, kaleci Kenan Piric topu kornere çeldi.

Maçın 62. dakikasında Samudio'nun ceza sahasında Fernandes'e yaptığı müdahale sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı 64. dakikada kullanan Aboubakar, kalecinin solundan geçerek topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-2 yaptı.

73. dakikada Van de Streek'in asistinde Gaich'in yakın mesafeden yaptığı vuruş, kaleci Bekaj tarafından kurtarıldı. Maçın sonlarına yaklaşıldığında, 86. dakikada Antalyaspor durumu 3-2 yapmak için saldırıya geçti. Kaluzinski'nin savunmanın arkasına attığı pasla hareketlenen Ramzi Safuri, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Sonuç olarak, karşılaşma Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile Onvo Antalyaspor, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile Onvo Antalyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hataysporlu Görkem Sağlam (5) ile Antalyasporlu Thalisson Kelven da Silva (2) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile Onvo Antalyaspor, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile Onvo Antalyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hataysporlu Görkem Sağlam (5) ile Antalyasporlu Thalisson Kelven da Silva (2) mücadele etti.

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