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Antalyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çalışmalara devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:49
Antalyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Yenilenme Çalışmaları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde salon çalışmalarına katıldı ve dinlenme programı uyguladı.

Genç Yetenekler İdmanda

Diğer futbolcular ise teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada antrenman gerçekleştirdi. İlginç bir detay olarak, 19 yaş altı takımının oyuncuları da sahaya katılarak idmanın bir parçası oldu.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

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